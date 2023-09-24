В стране и мире В стране и мире В стране и мире

AP: шторм «Офелия» вызвал наводнение на юго-восточном побережье США

Владимир Рубанов
06:02 24.09.2023
Шторм обрушился на берег в Северной Каролине со скоростью 70 миль в час (113 км/ч).
AP: шторм «Офелия» вызвал наводнение на юго-восточном побережье США
© Фото: NOAA, Keystone Press Agency, Globallook Press
Читайте нас на:

Жители прибрежных районов Северной Каролины и Вирджинии на юго-востоке США пережили наводнение в субботу из-за тропического шторма «Офелия», сообщает AP. Затронутые штормом области накрыли дождь, разрушительные ветры и опасные приливы.

Шторм обрушился на берег возле барьерного Изумрудного острова в Северной Каролине с ветром, близким к ураганному, скоростью 70 миль в час (113 км/ч). По мере продвижения на север ветер ослабел, и к вечеру центр шторма пересек Вирджинию, сообщил Национальный центр ураганов США.

Ожидается, что в воскресенье «Офелия» продвинется на северо-восток вдоль среднеатлантического побережья до Нью-Джерси.

Позже Центр сообщил, что «Офелия» постепенно превратилась в тропическую депрессию, которая является слабой формой тропического шторма, и все предупреждения были прекращены.

В то же время, видео из социальных сетей показывают, что прибрежные районы Северной Каролины, такие как Нью-Берн, Белхейвен и Вашингтон, переживают значительные наводнения. Масштабы ущерба пока не ясны.

Обрушившийся на Ливию 10 сентября шторм «Даниэль» привел к смертоносному наводнению, от которого пострадали города Бенгази, Байда и Аль-Мардж, Суса и Дерна. По данным ливийского Красного Полумесяца, число погибших на востоке страны превысило 11 тысяч. Отмечалось, что без вести пропали около 20 тысяч человек.

Ликвидировать последствия в этой стране помогают российские спасатели.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.