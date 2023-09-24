AP: шторм «Офелия» вызвал наводнение на юго-восточном побережье США

Шторм обрушился на берег в Северной Каролине со скоростью 70 миль в час (113 км/ч).

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Жители прибрежных районов Северной Каролины и Вирджинии на юго-востоке США пережили наводнение в субботу из-за тропического шторма «Офелия», сообщает AP. Затронутые штормом области накрыли дождь, разрушительные ветры и опасные приливы.

Шторм обрушился на берег возле барьерного Изумрудного острова в Северной Каролине с ветром, близким к ураганному, скоростью 70 миль в час (113 км/ч). По мере продвижения на север ветер ослабел, и к вечеру центр шторма пересек Вирджинию, сообщил Национальный центр ураганов США.

Ожидается, что в воскресенье «Офелия» продвинется на северо-восток вдоль среднеатлантического побережья до Нью-Джерси.

Позже Центр сообщил, что «Офелия» постепенно превратилась в тропическую депрессию, которая является слабой формой тропического шторма, и все предупреждения были прекращены.

В то же время, видео из социальных сетей показывают, что прибрежные районы Северной Каролины, такие как Нью-Берн, Белхейвен и Вашингтон, переживают значительные наводнения. Масштабы ущерба пока не ясны.

Обрушившийся на Ливию 10 сентября шторм «Даниэль» привел к смертоносному наводнению, от которого пострадали города Бенгази, Байда и Аль-Мардж, Суса и Дерна. По данным ливийского Красного Полумесяца, число погибших на востоке страны превысило 11 тысяч. Отмечалось, что без вести пропали около 20 тысяч человек.

Ликвидировать последствия в этой стране помогают российские спасатели.