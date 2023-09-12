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Al Jazeera: число пострадавших от наводнения в Ливии превысило 6 тысяч

Марина Крижановская
00:46 12.09.2023
Погибли от наводнения, вызванного штормом «Даниэль», порядка 2 тысяч человек.
Al Jazeera: число пострадавших от наводнения в Ливии превысило 6 тысяч
© Фото: joker374_ Twitter
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Число пропавших без вести жителей Ливии увеличилось и достигло порядка шести тысяч человек. Обрушившийся на Ливию 10 сентября шторм «Даниэль» привел к наводнению, от которого пострадали города Бенгази, Байда и Аль-Мардж, Суса и Дерна.

Как сообщает катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на президента Национального совета по американо-ливийским отношениям Хани Шенниба, в городах отсутствует электричество и подключение к Интернету.

«Масштабы катастрофы, произошедшей в городе Дерне, только растут с каждой минутой. Ожидается, что число жертв вырастет, как минимум, до 5000 человек», - цитирует его телеканал.

В то же время представитель вооруженных сил Ливии Ахмед аль-Мосмари, базирующихся на востоке страны, заявил, что число погибших в Дерне превысило 2000 человек. По его словам, пропавшими без вести считаются от 5000 до 6000 человек. Он сообщил, что обрушились две близлежащие плотины, что и вызвало смертельное наводнение.

СМИ также приводит слова премьер-министра самопровозглашенного правительства, расположенного в восточной Ливии, Усамы Хамада, который заявил, что погибших около 2000 человек.

Множество жилых районов были смыты, частично обрушились многоэтажные жилые дома, когда-то стоявшие далеко от реки.

Несколькими днями ранее в западной части Африканского континента, в Марокко, произошло землетрясение. По предварительным данным, погибли 632 человека. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия разделяет скорбь народа Марокко после землетрясения.

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