Российские спасатели извлекли из-под завалов в Ливии тела пяти погибших

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Специалисты Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) продолжают оказывать помощь пострадавшим от наводнения в Ливии.

В Telegram-канале ведомства сообщается, что за минувшие сутки спасатели обследовали 75 объектов на территории более 3 квадратных километров и 10 км береговой линии. Отмечается, что за это время из-под завалов были извлечены тела 5 погибших.

Тридцать пять человек, в том числе трое детей, получили медицинскую помощь. Для обследования территории применялись беспилотные авиационные системы.

На прошлой неделе Ил-76 МЧС России доставил гуманитарную помощь в Ливию, где произошли сильные наводнения. На борту самолета предметы первой необходимости - палатки, одеяла, передвижные электростанции и осветительные комплексы, а также аварийно-спасательные комплекты для работ в зоне ЧС.

По данным ливийского Красного Полумесяца, число погибших в результате наводнений на востоке страны превысило 11 тысяч. Отмечалось, что без вести пропали около 20 тысяч человек.