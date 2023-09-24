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Обороноспособность и безопасность: о чем Путин говорил в День оружейника

Ян Брацкий
22:50 24.09.2023
Все российские оружейные заводы сейчас работают в несколько смен, без выходных и праздников, обеспечивая участников спецоперации всем необходимым.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Российские оружейники не сидят сложа руки и за последнее время продвинулись далеко вперед, в том числе в деле развития беспилотных систем. На этой неделе сотрудники военно-промышленной отрасли отметили свой профессиональный праздник - и встретили они его на боевом посту. Владимир Путин на неделе посетил Ижевск - родину всемирно известного автомата Калашникова и одну из оружейных столиц страны, где сейчас предприятия специализируются на разработке нового стрелкового оружия и выпуске беспилотных летательных аппаратов.

«Сегодня в России отмечается День оружейника. Я тепло поздравляю с профессиональным праздником всех ветеранов и работников ОПК, хочу поблагодарить за ответственный, добросовестный подход к делу. Мы, безусловно, гордимся достижениями конструкторов, инженеров, рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасность России, в техническое оснащение армии и флота на самом высоком уровне», - сказал Путин в обращении к сотрудникам отрасли. 

Тула, Челябинск, Барнаул, Новосибирск, Ковров - города, где находятся наши крупнейшие оборонные предприятия, и, конечно, Нижний Тагил и его легендарный Уралвагонзавод - крупнейший поставщик военной техники для Министерства обороны. Сейчас там выпускают как давно и хорошо зарекомендовавшие себя танки Т-72, так и новейшие Т-90М «Прорыв». И прямо с завода целыми эшелонами они отправляются в зону спецоперации.

По цехам стратегического предприятия прошелся Алексей Самолетов, подробности рабочей поездки главы государства в его сюжете для программы «Главное с Ольгой Беловой».

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