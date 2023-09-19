Путин: производство бронетехники выросло вдвое, а средств поражения - втрое

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Объем производства основных видов бронетехники в сравнении с прошлым годом вырос вдвое, а особо востребованных средств поражения - в три раза. Об этом президент Владимир Путин заявил на заседании Военно-промышленной комиссии РФ в Ижевске.

«По итогам восьми месяцев текущего года организациям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и не только выполнить график поставок, но и по отдельным направлениям кратно увеличить выпуск военной продукции. К примеру, объем основных видов бронетехники вырос более чем вдвое, а особо востребованных средств поражения - в три раза», - отметил Путин.

Вместе с тем, глава государства призвал предприятия оборонно-промышленного комплекса повысить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО. Все во имя стратегической задачи – своевременного обеспечения войск, принимающий участие в специальной военной операции, уточнил президент.