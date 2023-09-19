В стране и мире Путин в Ижевске поздравил сотрудников ОПК и ветеранов с Днем оружейника Елизавета Кондрикова Президент также поблагодарил всех причастных за вклад в безопасность Российской Федерации. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент России Владимир Путин поздравил работников ОПК и ветеранов с Днем оружейника, поблагодарив их за вклад в безопасность страны. «Мы, безусловно, гордимся достижениями конструкторов-инженеров, рабочих, которые вносят неоценимый вклад в обеспечение обороноспособности и безопасности России», - сказал президент. Российский лидер также отдельно пожелал здоровья работникам оборонной отрасли, а также новых результатов на благо страны и российского народа. Тем самым Владимир Путин начал заседание военно-промышленной комиссии в Ижевске. Год назад в Туле, оружейной столице России, провели выставку военной техники в честь Дня оружейника, в рамках которой также губернатор Тульской области Алексей Дюмин вручил награды лучшим тульским оружейникам. Экспертное мнение и аналитика