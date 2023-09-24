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С гиперзвуком на борту: кадры прибытия фрегата «Адмирал Горшков» в Североморск

03:05 24.09.2023
Корабль завершил выполнение задач дальнего похода, который продолжался 261 сутки.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Фрегат Северного флота ВМФ России «Адмирал Горшков» завершил выполнение задач похода, который продолжался 261 сутки, и прибыл в Североморск. Впервые российский корабль с гиперзвуковым оружием на борту выполнял задачи у берегов Африки, в Индийском и Средиземном морях, а также в Западной Атлантике.

Кадры прибытия фрегата показало Министерство обороны Российской Федерации. Доклад об успешном выполнении задач принимал командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Он поздравил моряков с возвращением домой и поблагодарил их за вклад в обеспечение обороноспособности страны.

Командующий поздравил и экипаж среднего морского танкера «Вязьма», обеспечивавшего деятельность фрегата вдали от родных берегов. По старой традиции, командирам кораблей вручили жареных поросята, а отличившимся морякам - награды и грамоты.

На причале фрегат встречали оркестр, сослуживцы, родные и близкие моряков.

Напомним, поход начался 4 января. «Адмирал флота Советского Союза Горшков» прошел более 50 тысяч морских миль. Экипаж фрегата успешно отработал задачи военно-морских учений во взаимодействии с моряками военно-морских сил иностранных государств. 

Корабль поучаствовал в двух международных учениях в акватории Индийского океана и Аравийского моря, а также совершил деловые заходы в порты Алжира, Ирана, Сирии, Саудовской Аравии и ЮАР.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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