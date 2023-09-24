В стране и мире В МО РФ сообщили о сбитых беспилотниках ВСУ в Белгородской и Курской областях Елизавета Кондрикова В регионах действовали российские силы ПВО. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Министерство обороны Российской Федерации сообщило об уничтожении дежурными средствами ПВО двух украинских беспилотников (БПЛА) в небе над Курской и Белгородской областями. «24 сентября т.г. около 14.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа», - говорится в сообщении МО РФ. Таким образом, военнослужащие ВС РФ не допустили террористическую атаку дронов украинских националистов по объектам на территории России. В среду 20 сентября также сообщалось об уничтоженных беспилотных летательных аппаратах ВСУ под Севастополем: в Верхнесадовом и в Каче. Никто из мирного населения не пострадал, в Каче сбитый средствами ПВО дрон упал в районе виноградников. Экспертное мнение и аналитика