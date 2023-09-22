МО РФ: средства ПВО сбили два украинских БПЛА вблизи Крыма и Туапсе

Украинские беспилотники были уничтожены вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.

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Российские средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Таким образом, военнослужащие ВС РФ пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам на территории России.

Накануне в МО РФ сообщили, что над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым было уничтожено 19 вражеских БПЛА. Также еще по одному дрону сбили в Белгородской, Курской и Орловской областях. По данным ведомства, украинские боевики использовали беспилотники самолетного типа.