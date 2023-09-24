Совбез Армении сообщил о встрече Пашиняна и Алиева 5 октября в Гранаде
По сообщению пресс-службы Армении, секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян готовится отправиться в Брюссель 26 сентября для подготовки встречи премьера Армении Николы Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в испанской Гранаде 5 октября.
«В Брюсселе 26 сентября запланирована встреча Григоряна с советниками президента Франции, канцлера Германии, главы Евросовета и помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым для подготовки встречи лидеров в Гранаде 5 октября», - сказано в сообщении армянской пресс-службы.
Переговоры глав государств Армении и Азербайджана запланирована на 5 октября этого года и будут проходить в рамках пятисторонней встречи при участии президента Франции, канцлера Германии и главы Евросовета.
Напомним, накануне вечером министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что российские миротворцы помогут наладить мирную жизнь в Нагорном Карабахе, а также будут содействовать укреплению доверия между двумя сторонами конфликта. Ранее президент России Владимир Путин обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с лидером Армении по телефону, политики позитивно оценили достижение договоренности о прекращении боевых действий в регионе.