Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Также лидеры двух стран подробно обсудили двусторонние отношения России и Армении.

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и двусторонние отношения.

«Владимир Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта», - сообщили в Кремле.

Эти переговоры также состоятся при посредничестве руководства российского миротворческого контингента. Российские военнослужащие продолжают нести службу, несмотря на сложные условия. Стороны выразили надежду на то, что и дальше ситуация вокруг Нагорного Карабаха будет развиваться по пути деэскалации.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась накануне. Официальный Баку объявил о проведении антитеррористических мероприятий. В свою очередь, Ереван заявил об агрессии. В МИД России призвали стороны вернуться к дипломатическому пути урегулирования и прекратить кровопролитие. Сегодня, при посредничестве российских миротворцев, удалось установить режим прекращения огня.