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Юлиан заявил, что Пахмутовой очень тяжело после смерти Добронравова

Максим Крюков
14:14 24.09.2023
По словам певца Юлиана, все родственники и друзья поддерживают Александру Пахмутову.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости
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Эстрадный певец, заслуженный артист России Юлиан выразил надежду, что советский и российский композитор, пианистка Александра Пахмутова справится с болью после ухода из жизни ее мужа Николая Добронравова. Они были в браке 67 лет.

«Она потеряла любимого человека, свою вторую половину. Ей очень сейчас тяжело и, конечно, ничего не обсуждает. Александра Николаевна очень сильный человек. Надеюсь, она справится с этим стрессом», - сказал он в беседе со «Звездой».

Собеседник телеканала добавил, что все родные и близкие, в том числе брат и племянник поэта-песенника поддерживают прославленного композитора.

Напомним, Николай Добронравов скончался 16 сентября на 95 году жизни. После смерти поэта Юлиан в разговоре со «Звездой» рассказал, что последние годы поэт тяжело болел, у него были серьезные проблемы с ногами, он не мог встать с кровати. По его словам, супружеская пара была единым целом, поэтому для Пахмутовой эта новость стала огромным ударом.

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