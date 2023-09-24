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Политолог Макаренко назвал причины отказа Польши поставлять оружие на Украину

Сергей Лебедев
01:51 24.09.2023
Не исключено, что Варшава давит на Киев, чтобы тот принимал «нужные» решения по своим западным территориям.
Политолог Макаренко назвал причины отказа Польши поставлять оружие на Украину
© Фото: Tech. Sgt. J.D. Strong II, KeystonePressAgency, GlobalLookPress
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Может существовать два варианта, почему власти Польши решили отказаться от поставок оружия Украине: в стране закончилось вооружение и давление на Киев, чтобы тот принимал «нужные» решения по своим западным территориям. Об этом заявил политолог Олег Макаренко.

«Конечно, для Украины это огромный удар. Это отказ того союзника, которого они называли ближайшим, с которым они обнимались», - подчеркнул политолог в эфире радио Sputnik

Он отметил, что другие государства могут последовать примеру Польши. В странах Запада заканчиваются запасы вооружений.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что страна сейчас вооружается современнейшим оружием, поэтому не передает Украине военное оборудование. Уже позже стало известно, что Вашингтон потребовал от Варшавы разъяснения по этому поводу.

В разговоре со «Звездой» заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин предположил, что Польша отказала Украине в оружии из-за невыполненных обещаний Соединенных Штатов.

Он напомнил, что США обещали странам Восточной Европы поставить новое оружие американского производства взамен советского, которое передадут Киеву.

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