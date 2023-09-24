Химик Косникова рассказала, почему не надо бояться пищевых добавок с кодом «Е»

По словам специалиста, к добавлению в пищу допускаются только проверенные и неопасные компоненты.

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Пищевые добавки с кодом «Е» являются наиболее изученными и безопасными веществами, заявила изданию «Лайф» химик-технолог и писатель Ольга Косникова. По ее словам, опасения потребителей по отношению к этим веществам связаны с тем, что люди мало о них знают и боятся непонятных цифр и букв.

Пищевые добавки регулярно проверяются на безопасность, рассказала специалист. К добавлению в пищу допускаются только проверенные и неопасные компоненты.

Код «Е» означает Европу, поскольку именно в Австрии в 1960-х годах решили создать свод пищевых международных стандартов, которые охватывают основные продукты питания. Часто в коде добавки зашифровано привычное большинству пользователей вещество. Например, Е300 - это аскорбиновая кислота, Е500 - сода, Е260 - уксус, Е330 - лимонная кислота в цитрусовых.

Пишевые добавки используют как раз для того, чтобы защитить еду от окисления, прогоркания жиров, от вредных микроорганизмов, рассказала Косникова. Производитель не станет добавлять их в продукт в неограниченном количестве потому что они стоят денег и это может испортить продукт, сказала химик-технолог.

Ранее кандидат медицинских наук и врач-стоматолог Люция Розакова рассказала, что даже один глоток сладкого напитка запускает выделение кислоты бактериями зубного налета и процесс образования кариеса.