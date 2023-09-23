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Врач Розакова: даже глоток сладкого напитка запускает образование кариеса

Сергей Лебедев
05:51 23.09.2023
Наиболее пагубно на эмаль зубов влияют чай с сахаром, соки, компоты и газировки.
Врач Розакова: даже глоток сладкого напитка запускает образование кариеса
© Фото: Andre Skonieczny, imageBROKER.com, Globallookpress
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Сладкие продукты оказывают разрушающее действие на эмаль зубов. Наиболее пагубно влияют чай с сахаром, соки, компоты и газировки. Об этом в беседе с RT заявила кандидат медицинских наук и врач-стоматолог Люция Розакова.

«Даже один глоток сладкого напитка запускает процесс выделения кислоты бактериями зубного налета и, как следствие, запускает процесс образования кариеса», - отметила врач.

При этом она отметила, что не имеет значения, какое количество сахара в напитке. Он становится кариесогенным даже из-за одной чайной ложки сахара или меда.

Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения признала подсластитель аспартам канцерогеном, который способен вызывать онкологические заболевания. Он применяется при изготовлении различных продуктов питания и напитков, в том числе газировки, жевательных резинок, мороженого.

Аспартам не запретили, а рекомендации по норме потребления вещества остаются прежними - не более 40 миллиграммов в сутки на килограмм массы тела. Если человек весит 70 килограммов, в день ему следует выпивать не более 14 банок диетического безалкогольного напитка с аспартамом.

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