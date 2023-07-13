Лавров: Киев просит МУС расследовать преступление на Каховской ГЭС, которое совершил сам

Россия давно предупреждала о планах украинских националистов разрушить гидроэлектростанцию.

© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

В России не сомневаются в ответственности Украины за подрыв Каховской гидроэлектростанции. Об этом в интервью «Лента.ру» заявили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Киев просит Международный уголовный суд расследовать совершенное им же преступление.

«Такого, наверное, в истории этого "псевдосуда" еще не было», - подчеркнул глава МИД РФ.

Сергей Лавров отметил, что Россия давно предупреждала о планах украинских националистов разрушить ГЭС.

Напомним, 6 июня плотина Каховской гидроэлектростанция была разрушена в результате теракта. Тонны воды устремились в Днепр, затапливая прибрежные районы Херсонской области. По версии Минобороны России, подрыв ГЭС совершили украинские боевики, чтобы сорвать наступление ВС РФ.