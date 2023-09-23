The Guardian: в Европе подорожало дизтопливо после ограничения экспорта из РФ

Цены выросли на 5% до более чем 1000 долларов за тонну.

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В Европе резко выросли цены на дизельное топливо. Это произошло после решения российского правительства запретить экспорт топлива, сообщает The Guardian.

«В ответ цены на дизельное топливо в Европе подскочили на 5% до более чем 1000 долларов за тонну», - утверждается в публикации.

Напомним, правительство России с 21 сентября ввело ограничения на экспорт топлива. Согласно постановлению, под запрет не попали поставки в страны ЕАЭС по межправсоглашениям, гуманитарная помощь и другие виды экспорта.

Замминистра энергетики РФ Павел Сорокин отметил, что принятые меры являются бессрочными. Ограничение введено для того, что приостановить реэкспорт и наполнить внутренний рынок топливом.

В Кремле запрет назвали своевременным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что нужно было регулировать этот рынок на фоне уборочных работ.