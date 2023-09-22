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Минэнерго России: ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно

Сергей Лебедев
03:42 22.09.2023
Замминистра Павел Сорокин заявил, что рынок почувствует эффект достаточно быстро.
Минэнерго России: ограничение на экспорт топлива ввели бессрочно
© Фото: Georgiy Rozov, Russian Look, GlobalLookPress
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Введенные российским правительством меры по ограничению экспорта бензина и дизельного топлива являются бессрочными. Об этом заявил первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

«Рассчитываем, что рынок почувствует эффект достаточно быстро. Далее это будет зависеть от насыщения рынка и результатов», - отметил чиновник в беседе с журналистами.

Замминистра также подчеркнул, что решение по ограничению приняли с целью приостановить реэкспорт и наполнить внутренний рынок топливом.

«Это решение позволит насытить внутренний рынок и полностью закрыть ту нехватку, которая  формировалась за счет того, что часть объемов вымывалась "серыми экспортерами", которые покупали дизель на внутреннем рынке и вывозили на экспорт. Вот эта мера позволит пресечь это», - сказал Павел Сорокин.

Эта мера, по словам чиновника, положительно отразится и на ценах на топливо внутри России. Она должна дать эффект очень быстро, так как появится избыток бензина и дизеля.

Напомним, правительство России с 21 сентября ввело ограничения на экспорт топлива. Согласно постановлению, под запрет не попали поставки в страны ЕАЭС по межправсоглашениям, гуманитарная помощь и другие виды экспорта.

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