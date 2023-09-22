В Кремле назвали ограничение экспорта топлива своевременной мерой

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, ограничение экспорта продлится до стабилизации ситуации на рынке.

© Фото: Svetlana Vozmilova, Global Look Press

Ограничение экспорта российского бензина и дизельного топлива - своевременно принятое решение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Рынок топлива везде сейчас достаточно нестабильный. Но и определенные проблемы были здесь... Нужно было регулировать этот рынок на фоне уборочных работ... поэтому правительство своевременно приняло необходимые меры», - приводит RT слова Пескова.

На вопрос журналистов о том, сколько будет длиться запрет, представитель Кремля ответил: «Столько, сколько потребуется для обеспечения стабильности на рынке».

Накануне стало известно о введении временного запрета на экспорт бензина и дизеля. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовых актов. Предусмотрен ряд исключений. Среди них оказание гуманитарной помощи, поставки в страны ЕАЭС, транзит, обеспечение воинских формирований России за рубежом и так далее.