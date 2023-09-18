Мощные взрывы прогремели у здания администрации Донецка
Накануне националисты обстреляли Донецк и Макеевку кассетными боеприпасами.
© Видео: NSDVDonetske, Telegram © Фото: NSDVDonetske, Telegram
Мощные взрывы прогремели в центре Донецка. Столбы черного дыма видны у здания администрации временно исполняющего обязанности главы Донецкой народной республики.
Последствия прилета из окна соседнего здания сняли очевидцы. Как пишут «Известия», зафиксировано как минимум одно попадание.
Накануне боевики киевского режима обстреляли Донецк и Макеевку кассетными боеприпасами. Огонь по мирным жителям националисты открыли ночью. По городам выпустили четыре снаряда. Обстрелы велись из населенного пункта Карловка.