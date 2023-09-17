Украинские националисты обстреляли Донецк и Макеевку кассетными боеприпасами

Из населенного пункта Карловка одновременно были выпущены четыре кассетных снаряда по Донецку и Макеевке.

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Донецк и Макеевка подверглись ночным обстрелам. По информации представительства ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины), украинские боевики выпустили по городам ДНР четыре снаряда.

Уточняется, что это были кассетные боеприпасы. Обстрелы велись из населенного пункта Карловка.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 03:30 - н.п. Карловка - г. Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный); 03:30 - н.п. Карловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», - опубликовало ведомство в телеграм-канале.

Вечером 16 сентября противник за пять минут выпустил 10 ракет из реактивной артиллерии по Горловке. В 20:40 националисты обстреляли Киевский район Донецка тремя кассетными снарядами калибром 155 миллиметров. Немного позже они выпустили еще два обычных снаряда того же калибра.