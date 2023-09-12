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В МО РФ сообщили об отражении трех атак ВСУ у Работино и Вербового

14:24 12.09.2023
Уничтожены до 35 военнослужащих противника, танк, шесть БМП, в том числе три Bradley, и три автомобиля, уточнили в Минобороны.
В МО РФ сообщили об отражении трех атак ВСУ у Работино и Вербового
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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ВС РФ отбили три атаки у Работино и Вербового в Запорожской области, сообщает Министерство обороны РФ.

«На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки 47-й механизированной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», - говорится в сообщении.

Суточные потери украинской стороны составили 35 человек. Помимо живой силы, противник лишился танка, шести БМП, включая три американские Bradley, и трех автомобилей.

Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены американские буксируемые гаубицы М777 и М119, две советские буксируемые гаубицы Д-30 и «Мста-Б», а также украинская станция радиоэлектронной борьбы с БПЛА «Нота».

Кроме того, российское оборонное ведомство в сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции сообщило об уничтожении турецкой РСЗО Т-122 Sakarya.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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