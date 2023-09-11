Опубликованы кадры уничтожения украинской бронетехники вблизи Работино

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Российские танкисты охотятся на западную технику в районе села Работино. Экипажи стараются вести огонь издалека с закрытых позиций, чтобы лишний раз не рисковать - бронемашины противника и так хорошо горят.

Термин «закрытые позиции» означает, что танкисты стреляют навесом по координатам так же, как это делает артиллерия. Цель может находиться на удалении до 10-12 километров. В этом случае полагаться приходится на разведку с воздуха.

Отстрелявшись, экипажи сразу же меняют позицию. В противном случае противник может тут же ответить огнем артиллерии. Закономерность прослеживается легко: как только работает российская артиллерия, сразу через минуту или две прилетает ответ. Бьют кассетными и фугасно-осколочными снарядами.

Ясная погода играет на руку не только разведке с воздуха. Противник так же хорошо видит издалека движение техники и старается поразить ее на марше или на скрытых позициях. Но снаряды ложатся в сотне метров, в то время как российские танки бьют точно по цели. В приоритете - вражеская техника, большую часть которой поставляет Запад.

«Очень много у них западной техники. Но мы на своей и ничего - нормально справляемся. Наши танки на голову выше все равно, начиная от экипажа и до самой машины. Так что нам никакая зарубежная техника не страшна», - убежден командир подразделения с позывным «Капитан».

Одна из самых сложных задач для танкистов - бой на ближней дистанции. При работе накоротке количество угроз возрастает в разы, а реагировать на них нужно мгновенно. Танкист с позывным «Снегирь» не раз оказывался на волосок от гибели. Один из таких случаев произошел недавно во время боя на окраине поселка.

«Я смотрю - впереди домик: метров сто, наверное, от нас был. Я увидел, что оттуда вот так человек встал и из РПГ выстрелил. Я командиру танка говорю, что перед танком РПГ работает. Он пушку сразу развернул и туда выстрелил. Поражение сразу», - рассказал боец.

Он добавил, что противник почти попал в цель, однако снаряд унесло рикошетом.

Ежедневно на Работинском направлении эти ребята помогают передовым подразделениям держать оборону, уничтожают наступающие силы противника, его укрепления и опорные пункты. Только за минувшие сутки из танковых орудий были уничтожены несколько вражеских бронемашин. Задачи поступают и днем, и ночью. И даже свой профессиональный праздник танкисты отметят в боевых порядках.

Подробнее смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Михаила Аброськина.

Ранее «Звезда» показала работу российских бойцов в окопах перед поселком Работино. Как рассказал военнослужащий с позывным «Коновал», окопы приходится рыть максимально глубоко, потому что, когда летят мины, осколки поражают все вокруг.