В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Лавров обсудил с президентом МККК ситуацию в Нагорном Карабахе и на Украине

Владимир Рубанов
02:28 23.09.2023
Стороны «сверили часы» по текущим параметрам работы организации в России.
Лавров обсудил с президентом МККК ситуацию в Нагорном Карабахе и на Украине
© Фото: МИД России
Читайте нас на:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич. Встреча состоялась на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает МИД РФ.

Лавров и Сполярич обсудили гуманитарную деятельность в разных регионах. Речь шла в том числе о ситуации в Нагорном Карабахе, Судане, Афганистане и Сирии. Глава МИД России и президент МККК также поговорили об украинском кризисе.

Стороны «сверили часы» по текущим параметрам работы МККК в России, говорится в сообщении.

Накануне глава внешнеполитического ведомства России провел встречу в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили конфликт на Украине, работу подразделений всемирной организации и вопросы ее реформы.

Глава МИД России призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша запустить процедуру арбитража против США, поскольку Вашингтон не выполняет свои обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, в том числе отказывает в выдаче виз дипломатам из РФ и других государств для участия в мероприятиях организации.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:48 В стране и мире
Видео
Главы МИД России и Азербайджана провели встречу в Нью-Йорке
20:35 В стране и мире
МИД: РФ сохранит мораторий на ядерные испытания, если другие будут его соблюдать
20:08 В стране и мире
МО РФ: свыше 50 тонн продовольствия доставлены через Лачинский коридор
19:20 В стране и мире
Истребители НАТО приземлились в 215 км от российской границы
18:16 В стране и мире
NBC: США передадут Украине малое количество ракет ATACMS
Популярное
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.