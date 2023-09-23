Лавров обсудил с президентом МККК ситуацию в Нагорном Карабахе и на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич. Встреча состоялась на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает МИД РФ.

Лавров и Сполярич обсудили гуманитарную деятельность в разных регионах. Речь шла в том числе о ситуации в Нагорном Карабахе, Судане, Афганистане и Сирии. Глава МИД России и президент МККК также поговорили об украинском кризисе.

Стороны «сверили часы» по текущим параметрам работы МККК в России, говорится в сообщении.

Накануне глава внешнеполитического ведомства России провел встречу в Нью-Йорке с генсеком ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили конфликт на Украине, работу подразделений всемирной организации и вопросы ее реформы.

Глава МИД России призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша запустить процедуру арбитража против США, поскольку Вашингтон не выполняет свои обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, в том числе отказывает в выдаче виз дипломатам из РФ и других государств для участия в мероприятиях организации.