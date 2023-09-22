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Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США

Максим Крюков
06:51 22.09.2023
Глава МИД РФ обратил внимание генсека организации на продолжающиеся нарушения США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года.
Лавров призвал генсека ООН запустить процедуру арбитража против США
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Global Look Press
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций призвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша запустить процедуру арбитража против Соединенных Штатов Америки.

Глава российского внешнеполитического ведомства обратил внимание генсека всемирной организации на то, что Вашингтон не выполняет свои обязательства по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года, в том числе отказы в выдаче виз дипломатам из РФ и ряда других государств для участия в мероприятиях организации.

«Сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска А. Гутеррешем процедуры арбитража против Соединенных Штатов», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Кроме того, Лавров и Гутерреш обсудили ситуацию на Украине. Глава российского МИДа подчеркнул, что руководство и сотрудники ООН должны неукоснительно соблюдать принципы беспристрастности и равноудаленности. Стороны также подняли тему реформирования ООН. Российский министр отметил, что необходимо учитывать весь спектр мнений стран-членов организации, а также сохранить межправительственную природу ООН.

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