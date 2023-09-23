Денис Пушилин избран главой ДНР

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин избран главой региона решением депутатов Народного совета. Об этом политик сообщил на своей странице в Telegram.

«Моя признательность нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку. Благодарю депутатов Народного Совета и, конечно, всех жителей нашего региона за оказанное доверие», - написал Пушилин.

На торжественной церемонии вступления в должность присутствовали высокие гости, среди которых первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и другие.

Главу ДНР выбирали тайным голосованием. Помимо Дениса Пушилина на высший пост в республике претендовали Казбек Тайсаев и Андрей Крамар. В своей речи избранный глава ДНР пообещал служить своим землякам, Донбассу и России.

Ранее стало известно об избрании Владимира Сальдо на пост губернатора Херсонской области, а Евгения Балицкого - Запорожской.