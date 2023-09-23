В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Денис Пушилин избран главой ДНР

Ян Брацкий
22:31 23.09.2023
Депутаты Народного совета республики выбирали главу ДНР тайным голосованием.
Денис Пушилин избран главой ДНР
© Фото: pushilindenis, Telegram
Читайте нас на:

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин избран главой региона решением депутатов Народного совета. Об этом политик сообщил на своей странице в Telegram.

«Моя признательность нашему лидеру Владимиру Владимировичу Путину за всестороннюю поддержку. Благодарю депутатов Народного Совета и, конечно, всех жителей нашего региона за оказанное доверие», - написал Пушилин.

На торжественной церемонии вступления в должность присутствовали высокие гости, среди которых первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко и другие.

Главу ДНР выбирали тайным голосованием. Помимо Дениса Пушилина на высший пост в республике претендовали Казбек Тайсаев и Андрей Крамар. В своей речи избранный глава ДНР пообещал служить своим землякам, Донбассу и России.

Ранее стало известно об избрании Владимира Сальдо на пост губернатора Херсонской области, а Евгения Балицкого - Запорожской.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.