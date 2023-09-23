Евгений Балицкий избран губернатором Запорожской области

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Евгения Балицкого избрали на пост губернатора Запорожской области. Об этом решении депутатов Запорожского законодательного собрания Балицкий рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня наша задача сделать так, чтобы люди, которые за нас голосуют – за депутатов, за губернатора, за мэра, – не разочаровались. Это высокая ответственность, и слово “ответственность” для меня является ключевым», - написал губернатор.

Глава региона также поблагодарил президента России Владимира Путина и первого заместителя Администрации президента Сергея Кириенко за поддержку, а также выразил слова признательности каждому жителю Запорожья.

Балицкий подчеркнул готовность и дальше служить на благо региона и всего народа, а также вспомнил момент «со слезами счастья на глазах» принятия решения воссоединиться с остальной частью России в прошлом году.

Сегодня также стало известно о назначении Владимира Сальдо на пост губернатора Херсонской области. Чиновник опубликовал фотографии с церемонии принесения присяги на верность Конституции РФ.