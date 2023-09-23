МО РФ: в Карабахе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня

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В Мардакертском районе Нагорного Карабаха зафиксирован один случай нарушение режима прекращения огня. В результате инцидента ранен азербайджанский военнослужащий. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Командованием российского миротворческого контингента во взаимодействии с азербайджанской стороной и представителями Карабаха по данному факту проводится разбирательство», - говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ.

Вооруженные формирования Нагорного Карабаха под контролем российских миротворцев сдали более 800 единиц оружия, около 22 тысяч боеприпасов, а также противотанковые средства и ПЗРК. Кроме того, 810 мирных граждан остаются в расположении миротворческого контингента. Они пока не могут вернуться в свои дома и нуждаются в помощи. Российские военнослужащие обеспечили их размещение, горячее питание и оказание необходимой медицинской помощи.

Выступая ранее с трибуны ООН глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что миротворцы РФ будут содействовать наступлению мира в Нагорном Карабахе. Теперь, когда Ереван и Баку урегулировали вопрос признания суверенитета двух стран, пришла пора для мирной жизни, сказал Лавров.