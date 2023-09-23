Биолог Опарин рассказал, какой осенний гриб полезен для печени

Вещества, которые содержатся в опятах, способны влиять на воспалительные процессы за счет своих противовоспалительных и антиоксидантных свойств.

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Среди осенних грибов опенок обладает множеством полезных для организма свойств, рассказал изданию «Лайф» доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин.

В этом грибе есть витамины (в том числе D), минералы (кальций, калий, магний), аминокислоты, жирные кислоты. Опенок влияет на организм комплексно: укрепляет иммунную систему, улучшает обменные процессы, положительно сказывается на уровне холестерина и сахара в крови, поддерживает здоровье сердца и сосудов.

Вещества, которые содержатся в опятах, способны влиять на воспалительные процессы за счет своих противовоспалительных и антиоксидантных свойств. Наконец, этот гриб положительно сказывается на здоровье печени: опенок способствуют ее очищению и улучшению функций.

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