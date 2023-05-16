Из-за резкого потепления в России начал разрастаться редкий ядовитый гриб

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Редкий ядовитый гриб захватывает территорию России. Во многих регионах начал разрастаться краснокнижный Решеточник красный. Его легко узнать по необычному виду и очень неприятному запаху разлагающегося мяса.

Причем, чем больше грибница, тем сильнее аромат. По словам специалистов, эти организмы начали массово распространяться из-за резкого потепления. Если раньше их можно было встретить в единственном экземпляре на весь лес, да и то в южных регионах, то теперь Решеточник появился и в Центральной России и разрастается целыми коврами.

Важно отметить, что даже прикасаться к этим грибам категорически запрещается. Решеточник красный очень ядовитый и может привести к летальному исходу. При этом гриб находится в Красной книге, и, согласно недавно принятому закону, срывать и уничтожать его нельзя, это уголовно наказуемо. Нарушителю грозит лишение свободы до девяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей. Кроме того, есть и бытовая причина - если на гриб даже просто наступить, то неприятный запах будет буквально преследовать, поскольку выветривается он очень долго.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за умышленное уничтожение, незаконный сбор и оборот особо ценных растений и грибов, которые занесены в Красную книгу России или охраняются международными договорами России. До этого уголовно-правовая защита краснокнижных растений и грибов законом не регламентировалась.