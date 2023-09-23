Сийярто заявил, что Лавров дал гарантии поставок Венгрии нефти и газа

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Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто собирается посетить Москву для участия в Российской энергетической неделе, которая пройдет с 11 по 13 октября. Об этом глава МИД сообщил в интервью ТАСС. В ходе визита он намерен встретиться с вице-премьером РФ Александром Новаком и обсудить энергетические вопросы.

«Мы рассматриваем энергетическое сотрудничество в качестве самой важной части нашего нынешнего взаимодействия», - отметил Петер Сийярто по итогам встречи на полях ГА ООН с министром иностранных дел России.

Кроме того, он заявил, что получил от Сергея Лавров подтверждение гарантий продолжения поставок нефти и газа в Венгрию.

«Поставки продолжатся в соответствии с рамками контрактов», - сказал глава МИД Венгрии.

Ранее же глава МИД Венгрии утверждал, что европейская политика санкций против России провалилась. Над ней, по его словам, смеются во всем мире.

Он подчеркивал, что США подтолкнули страны ЕС к соперничеству в помощи Украине, что уничтожает Европу. Венгрия выступает против санкций.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил о том, что венгерские компании стремятся расширить свой бизнес в России