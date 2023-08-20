Орбан заявил, что венгерские компании стремятся расширить бизнес в России
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Будапеште заявил, что венгерские компании стремятся расширить свой бизнес в России, несмотря на санкционное давление.
«Прозвучало, что, несмотря на санкции и политические трудности, присутствующие в России венгерские компании ищут возможности для расширения своей деятельности», - сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство MTI.
Орбан также подтвердил, что Венгрия намерена и дальше сотрудничать с Татарстаном в области сельского хозяйства и высшего образования.
Ранее венгерский премьер заявил, что Украина полностью утратила суверенитет. По мнению политика, у Киева нет своей военной промышленности - страна полностью зависит от иностранного финансирования.