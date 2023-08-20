Орбан заявил, что венгерские компании стремятся расширить бизнес в России

Премьер-министр Венгрии Орбан заявил на встрече с главой Татарстана, что страна намерена продолжать сотрудничество с российским регионом в области сельского хозяйства и высшего образования.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Будапеште заявил, что венгерские компании стремятся расширить свой бизнес в России, несмотря на санкционное давление.

«Прозвучало, что, несмотря на санкции и политические трудности, присутствующие в России венгерские компании ищут возможности для расширения своей деятельности», - сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство MTI.

Орбан также подтвердил, что Венгрия намерена и дальше сотрудничать с Татарстаном в области сельского хозяйства и высшего образования.

Ранее венгерский премьер заявил, что Украина полностью утратила суверенитет. По мнению политика, у Киева нет своей военной промышленности - страна полностью зависит от иностранного финансирования.