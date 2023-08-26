Глава МИД Венгрии заявил, что политика санкций против России провалилась

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Во всем мире смеются над европейской политикой санкций против России, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит венгерский новостной портал Telex.

«Политика санкций провалилась. И вопрос в том, а что насчет политиков, выступающих за это? Потому что логическое мышление состоит в том, что если они потерпели неудачу, то кто-то должен понести за это ответственность», - сказал Сийярто в ходе своего выступления на конференции Tranzit.

Также он добавил, что США «подтолкнули Европу к соперничеству о том, кто и сколько будет помогать Украине», что в свою очередь «уничтожает» Европу. Власти Венгрии неоднократно выступали против введения санкции в отношении России.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорил о том, что венгерские компании стремятся расширить свой бизнес в России, несмотря на санкционное давление. Он также подчеркнул желание Венгрии и дальше сотрудничать с Татарстаном в области сельского хозяйства и образования.