В МО РФ сообщили об уничтожении третьего морского беспилотника Киева около Крымского моста

Полупогружной безэкипажный катер уничтожен в 02:20 по московскому времени.

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В Минобороны РФ заявили об уничтожении третьего морского беспилотника киевского режима за текущую ночь. Он был направлен для совершения удара по Крымскому мосту.

Атака отражена. Полупогружной безэкипажный катер был уничтожен в 02:20 2 сентября в Черном море.

Прежние попытки совершить террористическую атаку на мост были предприняты в 23:15 1 сентября и в 02:10 2 сентября. Все беспилотники были уничтожены.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.