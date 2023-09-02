В МО РФ сообщили об уничтожении третьего морского беспилотника Киева около Крымского моста
Полупогружной безэкипажный катер уничтожен в 02:20 по московскому времени.
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»
В Минобороны РФ заявили об уничтожении третьего морского беспилотника киевского режима за текущую ночь. Он был направлен для совершения удара по Крымскому мосту.
Атака отражена. Полупогружной безэкипажный катер был уничтожен в 02:20 2 сентября в Черном море.
Прежние попытки совершить террористическую атаку на мост были предприняты в 23:15 1 сентября и в 02:10 2 сентября. Все беспилотники были уничтожены.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.