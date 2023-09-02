МО РФ: Киев попытался второй раз за ночь атаковать Крымский мост морским беспилотником

Второй украинский полупогружной безэкипажный катер был направлен к Крымскому мосту.

© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Украина предприняла вторую попытку за ночь атаковать Крымский мост. Для этого киевский режим около 02:10 по московскому времени использовал морской беспилотник. Он был уничтожен в акватории Черного моря.

Прежняя попытка была предпринята в 23:15 1 сентября. Полупогружной безэкипажный катер был своевременно обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря.

Ранее катер с десантом ВСУ был уничтожен у острова Змеиный. МО РФ сообщало, что быстроходный катер Willard Sea Force был произведен в США.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.