В МО РФ сообщили о пресечении попытки Киева атаковать Крымский мост беспилотником

В оборонном ведомстве сообщили о своевременном обнаружении и уничтожении морского беспилотника.

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Киевский режим попытался нанести террористический удар по Крымскому мосту. Атака была предпринята в 23:15 1 сентября. По сообщению Минобороны РФ, для теракта был привлечен полупогружной безэкипажный катер.

Его удалось своевременно обнаружить. Морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря.

Ранее у острова Змеиный самолетом Су-30 морской авиации был уничтожен украинский быстроходный военный катер. Его удалось ликвидировать восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря вместе с экипажем.

Прежде самолет Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных украинских катера в Черном море. На борту катеров, по информации МО РФ, были десантные группы военнослужащих украинских сил.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.