В МО РФ сообщили о пресечении попытки Киева атаковать Крымский мост беспилотником
Киевский режим попытался нанести террористический удар по Крымскому мосту. Атака была предпринята в 23:15 1 сентября. По сообщению Минобороны РФ, для теракта был привлечен полупогружной безэкипажный катер.
Его удалось своевременно обнаружить. Морской беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря.
Ранее у острова Змеиный самолетом Су-30 морской авиации был уничтожен украинский быстроходный военный катер. Его удалось ликвидировать восточнее острова Змеиный в акватории Черного моря вместе с экипажем.
Прежде самолет Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных украинских катера в Черном море. На борту катеров, по информации МО РФ, были десантные группы военнослужащих украинских сил.
Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.