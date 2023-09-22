Правящая партия Польши может лишиться поддержки из-за споров с Украиной

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Правящая партия Польши «Право и Справедливость» (ПиС) может потерять свои позиции в глазах избирателей из-за охлаждения в отношениях с Украиной и споров по поводу импорта украинских сельхозпродуктов. Об этом сообщает «360» со ссылкой на исследования издания Politico.

«Риск заключается в том, что избиратели ПиС в целом поддерживают проукраинскую политику, и такое быстрое изменение позиции может быть трудно объяснить», - заявил глава Института по связям с общественностью в Варшаве Яцек Кухарчик.

Согласно опросам общественного мнения, около трех четвертей поляков готовы принять беженцев из Украины, оказание помощи украинскому режиму все еще стоит в приоритете для польского населения.

Соответственно споры по поводу поставок украинского зерна в Польшу подрывают позиции польского правительства, поскольку ранее страна и ПиС позиционировали себя перед партнерами в Евросоюзе как уверенного защитника интересов Киева.

Напомним, ранее Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария высказали намерение продлить в одностороннем порядке запрет на импорт украинской сельхозпродукции, на что на Украине ответили угрозой подать жалобу в ВТО. К данному моменту Киев и Варшава не смогли прийти к согласию по поводу ввоза зерна, а президент Польши Анджей Дуда сравнил киевский режим с «утопающим», который может утащит с собой на дно и своих спасателей.