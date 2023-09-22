Канада направит на Украину инструкторов для обучения ВСУ управлению F-16

Инструкторы из Канады обучат украинских летчиков как полетам на истребителях, так и их обслуживанию.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о намерении направить на Украину канадских инструкторов для обучения пилотов ВСУ управлению истребителями F-16.

«Мы отправим инструкторов для пилотов и для обслуживания, чтобы украинцы могли максимально использовать передаваемые истребители», - сказал Трюдо в своем выступлении перед парламентом страны.

Сегодня также стало известно о предоставлении новой военной помощи Киеву со стороны канадского правительства. Канада направит в Украину танки Leopard 2 и передаст 482 млн долларов США. Об этом премьер заявил во время встречи канадского руководства с Владимиром Зеленским в Оттаве, столице Канады.

В начале сентября о готовности обучать украинских пилотов управлению истребителями F-16 на контрактной основе объявили в Министерстве обороны Румынии.