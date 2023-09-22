Канада выделит Украине $482 млн военной помощи и передаст танки Leopard 2

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о новом пакете военной помощи Украине, в который войдет финансовый транш в объеме 482 млн долларов США (650 млн канадских долларов) и танки Leopard 2. Об этом сообщило канадское телевидение CTV.

По данным телеканала, военная помощь Киеву будет оказана в течение «следующих нескольких лет». При этом правительство Канады не уточнило, сколько боевых машин и когда планирует передать киевскому режиму. Во время встречи с Зеленским в Оттаве, столице Канады, премьер-министр также анонсировал дополнительные санкции в отношении России.

В публикации отметили, что с января 2022 года Канада предоставила Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь на 9,8 млрд канадских долларов и приняла у себя более 175 тысяч украинцев.

Сегодня также стало известно об очередном денежном транше Киеву со стороны Европейского Союза, организация направит киевскому режиму дополнительные 1,5 млрд евро на поддержание работы гражданской инфраструктуры: школ, больниц и других учреждений.