В стране и мире В стране и мире Обострение в Карабахе ТЕГИ

МО РФ: свыше 50 тонн продовольствия доставлены через Лачинский коридор

20:08 22.09.2023
Безопасность передвижения по Лачинскому коридору и по Агдаманской дороге обеспечивают российские миротворцы.
МО РФ: свыше 50 тонн продовольствия доставлены через Лачинский коридор
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
Читайте нас на:

Российские миротворцы обеспечивают безопасное передвижение по Лачинскому коридору, в том числе доставку гуманитарных грузов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге. Всего доставлено свыше 50 тонн продовольствия», - говорится в сообщении ведомства.

В расположении российских миротворцев остаются 826 мирных жителей, которые пока не могут вернуться в свои дома. Людям оказана вся необходимая поддержка и медицинская помощь, организовано размещение и горячее питание. Ранее стало известно о начале сдачи оружия и техники вооруженными формирования Нагорного Карабаха. Все происходит под контролем миротворцев. Сданы шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 000 боеприпасов.

Накануне в городе Евлах состоялись первые переговоры между азербайджанской стороной и армянами Нагорного Карабаха. Стороны условились уважать и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Окончательного соглашения с Баку нет, однако именно эта встреча может привести к заключению долгожданного мирного договора.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:48 В стране и мире
Видео
Главы МИД России и Азербайджана провели встречу в Нью-Йорке
20:35 В стране и мире
МИД: РФ сохранит мораторий на ядерные испытания, если другие будут его соблюдать
20:08 В стране и мире
МО РФ: свыше 50 тонн продовольствия доставлены через Лачинский коридор
19:20 В стране и мире
Истребители НАТО приземлились в 215 км от российской границы
18:16 В стране и мире
NBC: США передадут Украине малое количество ракет ATACMS
Популярное
Видео
«Маленько дрифтанул»: кадры из выкатившегося самолета в Перми
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.