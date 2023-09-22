МО РФ: свыше 50 тонн продовольствия доставлены через Лачинский коридор

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Российские миротворцы обеспечивают безопасное передвижение по Лачинскому коридору, в том числе доставку гуманитарных грузов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха через Лачинский коридор и по Агдамской дороге. Всего доставлено свыше 50 тонн продовольствия», - говорится в сообщении ведомства.

В расположении российских миротворцев остаются 826 мирных жителей, которые пока не могут вернуться в свои дома. Людям оказана вся необходимая поддержка и медицинская помощь, организовано размещение и горячее питание. Ранее стало известно о начале сдачи оружия и техники вооруженными формирования Нагорного Карабаха. Все происходит под контролем миротворцев. Сданы шесть единиц бронетехники, более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств, около 5 000 боеприпасов.

Накануне в городе Евлах состоялись первые переговоры между азербайджанской стороной и армянами Нагорного Карабаха. Стороны условились уважать и не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Окончательного соглашения с Баку нет, однако именно эта встреча может привести к заключению долгожданного мирного договора.

Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов.