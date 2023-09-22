Главы МИД России и Азербайджана провели встречу в Нью-Йорке

Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов начал встречу с извинений Баку за инцидент с миротворцами в Карабахе.

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров встретился со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым на полях Генассамблеи ООН. Байрамов начал встречу с главой российской дипломатии с извинений за гибель миротворцев в Нагорном Карабахе.

«Встреча Сергея Лаврова с главой МИД Азербайджана в ООН началась со слов извинений официального Баку в связи с гибелью российских миротворцев», - написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захаров.

Об инциденте стало известно в минувшую среду. Трагедия произошла, когда бойцы контингента возвращались с наблюдательного поста. Автомобиль миротворцев обстреляли, военнослужащие погибли. Российская и азербайджанская стороны вместе работают над расследованием случившегося.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину и принес извинения за трагическую гибель миротворцев. Алиев пообещал тщательно расследовать ЧП и наказать виновных. Кроме того, официальный Баку выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших миротворцев.