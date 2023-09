В стране и мире Эксперт Матвийчук объяснил, зачем асбест используют в комбинированной броне Андрей Аркадьев Слои разнородных материалов в композитной броне поглощают и рассеивают в стороны кумулятивную струю. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: UK Ministry of Defence, Global Look Press Читайте нас на: Главный редактор ИА ANNA News полковник в отставке Анатолий Матвийчук в беседе со «Звездой» рассказал, для чего асбест применяется в бронетехнике. По его словам, в британских танках он используется в комбинированной многослойной броне, предназначенной в том числе для защиты от кумулятивных боеприпасов. «Кумулятивная струя пробивает первый слой брони и вязнет в наполнителях. И дальше она не выполняет функции пролома брони. Англичане решили использовать асбест. Он выполнен в виде ткани, которая прокладывается между слоями брони, принимает на себя достаточно большое количество жара, который кумулятивная струя создает при проломе брони», - рассказал эксперт. Ранее The Times со ссылкой на представителя оборонного ведомства Соединенного Королевства заявила о наличии в находящейся на вооружении страны бронетехнике материалов с опасным для здоровья людей асбестом. Вещество содержится в некоторых танках Challenger 2, бронемашинах Warrior, бронетранспортерах Bulldog, самоходных зенитных установках Stormer и вертолетах Wildcat. Часть британской бронетехники с асбестовыми материалами может находиться на вооружении ВСУ. Пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Степанян в беседе со «Звездой» рассказал, что использование британской бронетехники может быть опасно для здоровья. При воздействии асбеста часто развивается рак легкого, у людей возникают симптомы хронического бронхита, которые могут перерастать в дыхательную недостаточность. Экспертное мнение и аналитика