В стране и мире Times: в МО Британии заявили о бронетехнике с асбестом на вооружении ВС страны Андрей Аркадьев Содержащие асбест материалы присутствуют в некоторых танках Challenger 2, бронемашинах Warrior, бронетранспортерах Bulldog, самоходных зенитных установках Stormer и вертолетах Wildcat. © Фото: UK Ministry of Defence, Global Look Press Читайте нас на: В Министерстве обороны Великобритании заявили о наличии в находящейся на вооружении страны бронетехнике материалов с опасным для здоровья людей асбестом. Об этом пишет The Times со ссылкой на представителя оборонного ведомства Соединенного Королевства. Как сообщает газета, вещество могло содержаться в танках Challenger 2, бронемашинах Warrior, бронетранспортерах Bulldog, самоходных зенитных установках Stormer и вертолетах Wildcat. Издание не уточняет, сколько техники с асбестосодежащими материалами находится на вооружении британской армии. Представитель британского Минобороны заявил, что большая часть такой техники выведена из строя либо из нее убрали материалы из асбеста. Украина в рамках военной помощи получает от Великобритании танки Challenger 2. Содержится ли в их корпусе асбест, не уточняется. Отметим, что Великобритания и США также поставляют Украине бронебойные боеприпасы с сердечниками из обедненного урана. Такие снаряды подходят к британским танкам Challenger и американским Abrams. Боеприпасы с обедненным ураном могут привести к негативным последствиям для здоровья из-за загрязнения организма тяжелым металлом. Кроме того, использование обедненного урана усложняет задачу по очистке местности по окончании военных конфликтов и несет ущерб экологии. Экспертное мнение и аналитика