Пульмонолог Степанян объяснил опасность танков Challenger 2 с асбестом

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: UK Ministry of Defence, Global Look Press

Использование британской бронетехники, включая танки Challenger 2, может быть опасно для здоровья. Дело в асбесте, который содержится в конструкционных материалах. О вероятных последствиях «Звезде» рассказал пульмонолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Степанян.

«Контакт с асбестом, то есть вдыхание асбестовой пыли или волокон, может приводить к асбестозу. Он поражает легкие, волокна откладываются, и это приводит к фиброзу и вызывает у человека симптомы хронического бронхита, которые могут перерастать в дыхательную недостаточность. При воздействии асбеста часто развивается рак легкого», - рассказал Степанян.

По словам врача, человек кашляет, у него появляется недомогание и одышка. С течением времени симптомы нарастают, нарушается функция дыхания, сокращается объем легких и становится нечем дышать. Постепенно развивается дыхательная недостаточность, которая мешает жить. Способов лечения на сегодня нет, уточнил Степанян.

Ранее в британском Минобороны заявили о наличии асбеста в танках Challenger 2, бронемашинах Warrior, бронетранспортерах Bulldog, самоходных зенитных установках Stormer и вертолетах Wildcat. Сколько такой техники на вооружении - не сообщается. Часть из нее может находиться на вооружении ВСУ.