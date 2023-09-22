Baza: Игорь Николаев пошел на поправку и начал заниматься ЛФК

Как утверждается, сейчас музыкант находится на реабилитации в одноместной палате отделения хирургии.

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У народного артиста России Игоря Николаева улучшилось состояние, передает Baza.

Как утверждается, он пошел на поправку, начал самостоятельно ходить и приступил к занятиям физкультурой и гимнастикой.

По информации Telegram-канала, в настоящий момент музыкант находится на реабилитации в одноместной палате отделения хирургии.

На данный момент к Николаеву не пускают родственников, так как в медицинском учреждении сейчас действуют ковидные ограничения.

Ранее появились сообщения, что 63-летний артист находится в реанимации, он пережил шунтирование. Заслуженный артист РФ, шансон-исполнитель Михаил Шуфутинский в беседе со «Звездой» предположил, что Николаев мог оказаться в больнице из-за последствий COVID-19.