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Шуфутинский: Игорь Николаев мог оказаться в больнице из-за последствий ковида

Анна Назайкина
16:02 21.09.2023
Ранее утверждалось, что 63-летний артист находится в реанимации после тяжелой операции на сердце.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Заслуженный артист РФ, шансон-исполнитель Михаил Шуфутинский в беседе со «Звездой» рассказал, что супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова не обращалась за помощью к коллегам певца.

Напомним, ранее появились сообщения, что 63-летний народный артист РФ находится в реанимации после тяжелой операции на сердце.

«Игорь - сильный человек, и мы за него, конечно, переживаем. Все, что можно, и все, что нужно, мы для него сделаем. Пока не обратилась супруга. С ней связывались наши адвокаты, говорили, что все, что нужно, любая поддержка - мы готовы», - сказал он.

Шуфутинский, ссылаясь на свои источники, заявил, что Николаев мог попасть в больницу из-за последствий перенесенного ранее коронавируса, «остаточных осложнений».

«Единственное, на что, я думаю, можно рассчитывать, что если бы была какая-то очень сложная ситуация, мы бы об этом знали. Мне кажется, что Игорь пойдет на поправку скоро», - добавил артист.

В минувший вторник, 19 сентября, народный артист РФ Александр Серов в разговоре со «Звездой» опроверг сообщения о тяжелом состоянии Игоря Николаева. Он заявил, что артист лег на диагностику, чтобы проверить свое здоровье.

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