В стране и мире 112: Игорю Николаеву провели коронарное шунтирование Анна Назайкина Утверждается, что сейчас артист находится в реанимации в тяжелом состоянии. © Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press Читайте нас на: Врачи сделали народному артисту РФ Игорю Николаеву сложную операцию на сердце, передает 112. По данным Telegram-канала, 63-летний музыкант пережил коронарное шунтирование. Как утверждается, в настоящий момент он продолжает находиться в отделении реанимации в тяжелом состоянии. На прошлой неделе российский певец Александр Серов назвал сообщения о госпитализации Николаева паникой и заявил, что артист находится на плановом обследовании. В минувший понедельник, 18 сентября, Shot сообщал, что медикам удалось стабилизировать состояние Игоря Николаева. Экспертное мнение и аналитика