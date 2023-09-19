112: Игорю Николаеву провели коронарное шунтирование
Утверждается, что сейчас артист находится в реанимации в тяжелом состоянии.
© Фото: Pavel Kashaev, Global Look Press
Врачи сделали народному артисту РФ Игорю Николаеву сложную операцию на сердце, передает 112.
По данным Telegram-канала, 63-летний музыкант пережил коронарное шунтирование.
Как утверждается, в настоящий момент он продолжает находиться в отделении реанимации в тяжелом состоянии.
На прошлой неделе российский певец Александр Серов назвал сообщения о госпитализации Николаева паникой и заявил, что артист находится на плановом обследовании.
В минувший понедельник, 18 сентября, Shot сообщал, что медикам удалось стабилизировать состояние Игоря Николаева.