В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Системы ПВО Avenger и кассетные снаряды вошли в новый военный пакет для Киева

Владимир Рубанов
01:59 22.09.2023
Кроме того, в этот пакет вооружений и техники стоимостью до 325 миллионов долларов входят ракеты для ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4.
Системы ПВО Avenger и кассетные снаряды вошли в новый военный пакет для Киева
© Фото: U.S. Army, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Пентагон раскрыл содержание нового военного пакета для Киева, о котором ранее сообщил президент США Джозеф Байден. В него войдут зенитно-ракетные комплексы ближнего действия Avenger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, кассетные артиллерийские снаряды и пулеметы для борьбы с беспилотниками, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в этот пакет вооружений и техники стоимостью до 325 миллионов долларов входят ракеты АИМ-9М для ПВО, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4, более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию, 59 легких тактических машин, подрывные боеприпасы для расчистки препятствий, запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Ранее президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что американские танки Abrams поступят на Украину уже на следующей неделе.

Тем временем в Белом доме заявили о возможном прекращении военной помощи Украине, если Конгресс США не одобрит к 1 октября запрошенные на эти цели дополнительные 24 миллиарда долларов. Пока в Палате представителей нет однозначной поддержки дальнейших расходов на военную помощь Киеву.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
22:09 В стране и мире
Видео
Трудный диалог: чем закончились первые переговоры по Карабаху
21:29 В стране и мире
Видео
Путин рассказал о помощи ветеранам СВО с трудоустройством
20:23 В стране и мире
Президент FIFA допустил участие России в чемпионате мира
21:12 В стране и мире
Видео
Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
19:48 В стране и мире
МО РФ: в Карабахе зафиксированы пять случаев нарушения режима прекращения огня
Популярное
Видео
Байден споткнулся о флаг Бразилии и не пожал руку президенту Луле да Силве
На странице Трампа-младшего в X появилось сообщение о смерти его отца
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Квартиру семьи Зеленского в Ялте выставят на аукцион
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Видео
Козлы подрались прямо на капоте авто в московском Бутово
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.