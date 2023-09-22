Системы ПВО Avenger и кассетные снаряды вошли в новый военный пакет для Киева

Кроме того, в этот пакет вооружений и техники стоимостью до 325 миллионов долларов входят ракеты для ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4.

© Фото: U.S. Army, Keystone Press Agency, Global Look Press

Пентагон раскрыл содержание нового военного пакета для Киева, о котором ранее сообщил президент США Джозеф Байден. В него войдут зенитно-ракетные комплексы ближнего действия Avenger, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, кассетные артиллерийские снаряды и пулеметы для борьбы с беспилотниками, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кроме того, в этот пакет вооружений и техники стоимостью до 325 миллионов долларов входят ракеты АИМ-9М для ПВО, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, ракеты с трубчатым запуском, оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), противотанковые комплексы «Джавелин» и АТ-4, более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию, 59 легких тактических машин, подрывные боеприпасы для расчистки препятствий, запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

Ранее президент США Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что американские танки Abrams поступят на Украину уже на следующей неделе.

Тем временем в Белом доме заявили о возможном прекращении военной помощи Украине, если Конгресс США не одобрит к 1 октября запрошенные на эти цели дополнительные 24 миллиарда долларов. Пока в Палате представителей нет однозначной поддержки дальнейших расходов на военную помощь Киеву.