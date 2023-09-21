Белый дом заявил о возможном прекращении военной помощи Украине

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В Белом доме призвали Конгресс США ускорить процесс согласования передачи Киеву дополнительных 24 млрд долларов военной помощи, иначе финансовая поддержка киевского режима со стороны Соединенных Штатов может завершиться. Об этом во время брифинга сообщили советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Запрошенные для Украины 24 миллиарда долларов Конгрессу нужно согласовать к 1 октября. Иначе поток помощи может прерваться», - сказали представители Белого дома.

Напомним, всего за период нахождения у власти действующего президента США Джо Байдена Киеву была оказана военная помощь на сумму превышающую 44,4 млрд долларов.

Ранее об оказываемой Украине помощи напомнили в Польше, где президент Анджей Дуда призвал не забывать об этом и сравнил киевский режим с «утопающим», который рискует утащить своих спасателей за собой на дно. Подобные слова Дуда сказал на фоне споров о запрете на импорт украинских сельхозпродуктов.