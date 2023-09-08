Дания сообщила о доставке первых десяти танков Leopard 1 на Украину
Первые десять танков Leopard 1, отправленных Данией, Германией и Нидерландами в рамках военной помощи, уже прибыли на Украину. Об этом сообщает AFP со ссылкой на датское Минобороны.
Датские военные на территории Германии обучают украинцев пользованию этими боевыми машинами.
Танки Leopard 1 и их модернизированные версии состояли на вооружении ВС ФРГ. Производились с 1960-х годов. На смену этим танкам пришли Leopard 2. Экипажи обоих танков состоят из четырех человек - командира, водителя, наводчика и заряжающего. Однако двигатель Leopard 2 мощнее и запас хода больше.
Против современных противотанковых боеприпасов стойкость у Leopard 1 также значительно ниже, чем у нового «Леопарда». Также у Leopard 2 120-мм пушка, а не 105-мм, как у его прародителя.